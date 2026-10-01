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Kursziel & Co.

September 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

September 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

So haben Experten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
44.90 EUR -0.48 EUR -1.06 %
Charts | News | Analysen

Im September 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Bayer-Aktie vorgenommen.

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5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 62,60 EUR beziffert, während der aktuelle Bayer-Kurs an der Börse XETRA bei 47,95 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG60,00 EUR25,1329.09.2026
Deutsche Bank AG60,00 EUR25,1310.09.2026
Barclays Capital70,00 EUR45,9908.09.2026
JP Morgan Chase & Co.61,00 EUR27,2203.09.2026
UBS AG62,00 EUR29,3001.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Bayer Overweight Barclays Capital
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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