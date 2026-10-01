September 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Kursziel & Co.

01.10.26 12:05 Uhr

So haben Experten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 62,60 EUR beziffert, während der aktuelle Bayer-Kurs an der Börse XETRA bei 47,95 EUR liegt.

Im September 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Bayer -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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