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Kursziel eingedampft

Novo Nordisk-Aktie steigt dennoch: Analysten-Skepsis und Widerstand aus Norwegen

24.03.26 17:16 Uhr
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Jefferies senkt Kursziel - Norges Bank verweigert Unterstützung für Board-Chef | finanzen.net

Novo Nordisk sieht sich derzeit mit einer Kombination aus reduzierten Analystenerwartungen und institutionellem Widerstand gegen die Besetzung des Verwaltungsratsvorsitzes konfrontiert.

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• Analysehaus Jefferies reduziert Kursziel aufgrund schwächerer US-Absatzprognosen für Injektionspräparate
• Norwegischer Staatsfonds kündigt Stimmenthaltung bei der Wiederwahl von Chairman Lars Rebien Sorensen an
• Klinische Phase-I-Studie für neues orales Abnehm-Medikament LX9851 offiziell gestartet

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Jefferies passt Schätzungen an: US-Markt unter Beobachtung

Das Analysehaus Jefferies hat seine Bewertung für den dänischen Insulin- und Adipositas-Spezialisten Novo Nordisk angepasst und das Kursziel von 275 auf 270 dänische Kronen gesenkt. Analyst Michael Leuchten begründete diesen Schritt in einer aktuellen Studie für die Kunden seines Hauses primär mit einer Korrektur der Absatz Erwartungen für den US-amerikanischen Markt. Zwar hob der Experte seine Prognosen für das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform an, strich jedoch gleichzeitig seine Schätzungen für die per Injektion verabreichten Substanzen zusammen. Als Ursache nannte Leuchten laut dpa-AFX Analyser aktuelle Verschreibungstrends in den Vereinigten Staaten, die auf eine veränderte Dynamik hindeuten. Trotz der Zielpreisanpassung beließ das Institut die Einstufung für das Papier auf "Hold", was die anhaltend neutrale Haltung der Experten widerspiegelt.

Widerstand vom Großaktionär: Norges Bank mit Governance-Bedenken

Parallel zur fundamentalen Analyse wächst der Druck vonseiten der institutionellen Investoren. Die Norges Bank Investment Management, die den rund 2 Billionen US-Dollar schweren norwegischen Staatsfonds verwaltet, hat angekündigt, sich bei der anstehenden Hauptversammlung der Stimme zur Wiederwahl von Chairman Lars Rebien Sorensen zu enthalten. Der Fonds hielt zum Jahresende etwa 1,60 Prozent an Novo Nordisk und begründet diesen Schritt mit Bedenken hinsichtlich des Aktionärsschutzes und der Unabhängigkeit des Boards. Sorensen fungiert gleichzeitig als Vorsitzender der Novo Nordisk Foundation, was nach Ansicht der norwegischen Vermögensverwalter potenzielle Interessenkonflikte schüren könnte. Die Richtlinien des Fonds fordern ein striktes Gleichgewicht der Kompetenzen und eine klare Rechenschaftspflicht der Führungsorgane gegenüber allen Anteilseignern.

Pipeline-Ausbau: Start der LX9851-Studie generiert Meilensteine

Trotz der Unruhe im Aktionariat treibt das Unternehmen seine Forschungsaktivitäten im Bereich der Gewichtsreduktion weiter voran. In Zusammenarbeit mit Lexicon Pharmaceuticals wurde der Start einer Phase-I-Studie für das orale Medikament LX9851 bekannt gegeben, welches Novo Nordisk im vergangenen Jahr lizenziert hatte. Die Studie umfasst 96 Probanden mit Übergewicht oder Adipositas und untersucht primär die Sicherheit sowie die pharmakokinetischen Eigenschaften des Wirkstoffs im Vergleich zu einem Placebo. Durch das Erreichen der ersten Dosierungsanforderungen sicherte sich Lexicon bereits eine Meilensteinzahlung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar. Insgesamt belaufen sich die potenziellen Zahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vertrieb auf bis zu 1 Milliarde US-Dollar, ergänzt durch gestaffelte Lizenzgebühren auf künftige Nettoumsätze.

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Aktuelle Kursreaktion der Novo Nordisk-Aktie

An der Heimatbörse in Kopenhagen zeigte sich die Aktie von Novo Nordisk zuletzt wenig inspiriert und notierte nahe der Nulllinie mit einer leicht negativen Tendenz. Das Papier verlor im Montagshandel noch 0,91 Prozent auf 235,30 DKK. Am Dienstag gewann die Aktie in Dänemark dann letztlich 1,15 Prozent auf 238,00 DKK.

Marktteilnehmer scheinen die Fortschritte in der klinischen Pipeline sowie die langfristigen Wachstumsaussichten derzeit höher zu gewichten als die kurzfristigen Bedenken hinsichtlich einer Marktsättigung oder des Wettbewerbsdrucks bei GLP-1-Rezeptor-Agonisten in den USA. Ein Sprecher des Konzerns bekräftigte am Montag gegenüber Dow Jones Newswires, dass das Unternehmen die Rolle aller Stakeholder schätze und den Dialog auf der anstehenden Jahreshauptversammlung nutzen wolle, um die strategische Ausrichtung und die Wachstumsdynamik nachhaltig abzusichern.

Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
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06.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
03.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
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03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
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21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

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