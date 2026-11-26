KI-Nachrichtenüberblick

• Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für KION von 46 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" geändert.

• Analyst Timothy Lee erwartet 2027 stärkere Konkurrenzkämpfe in der Warenlagerlogistik, insbesondere mit chinesischen Unternehmen, sowie Margendruck durch Kosten und nachlassendes Auftragswachstum.