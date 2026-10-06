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Kursziel gesenkt

BMW-Aktie im Minus: Jefferies kappt Kursziel - Einstufung 'Hold' bleibt bestehen

BMW-Aktie im Minus: Jefferies kappt Kursziel - Einstufung 'Hold' bleibt bestehen

Jefferies hat das Kursziel für BMW gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
54.00 EUR -0.48 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus hat das Kursziel für BMW von 70 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag habe das Management keine Zuversicht in puncto Umsatz vermittelt und sich bei der Strategie zur Kapitalrückführung bedeckt gehalten, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Autobauer scheine unter dem Schock der jüngsten Gewinnwarnung zu stehen und zögere, potenzielle neue Gewinnquellen zu erörtern. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027.

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Am Dienstag verliert die BMW-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,11 Prozent auf 54,16 Euro.

/rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, Johannes Simon/Getty Images

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Datum Rating Analyst
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 BMW Neutral UBS AG

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