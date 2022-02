Delivery Hero-Aktie stark nach UBS-Empfehlung

Die deutliche Abwertung von Aktien der europäischen Essenslieferanten im Zuge des Techwerte-Ausverkaufs sei zu weit gegangen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Da die Gewinnschwelle in Sicht sei, das Kapital sinnvoll eingesetzt werde und ein strukturelles Wachstum bevorstehe, dürfte das Vertrauen in die Branchentitel zurückkehren.

Auf XETRA gewinnt die Aktie von Delivery Hero am Montag zeitweise 2,42 Prozent auf 66,78 Euro.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)

Bildquellen: Delivery Hero