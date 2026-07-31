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Kursziel gesenkt

Kontron-Aktie knickt nach Analysten-Downgrade ein

Kontron-Aktie knickt nach Analysten-Downgrade ein

Nach einer Abstufung durch die Investmentbank Oddo BHF haben die Aktien von Kontron am Dienstag ihre jüngsten Verluste ausgeweitet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
20.54 EUR -0.68 EUR -3.20 %
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Die Papiere des Technologieunternehmens fielen via XETRA zuletzt um 3,2 Prozent auf 20,58 Euro und waren so das Schlusslicht im moderat steigenden Nebenwerteindex SDAX. Mittlerweile notieren die Anteilsscheine von Kontron auf dem Niveau von Ende April.

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Oddo hatte die Kontron-Aktien von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23,50 Euro gesenkt. Dies ist das niedrigste Ziel aller zehn von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten.

Die Analysten von Oddo gehen davon aus, dass die am Donnerstag anstehenden Zahlen für das zweite Quartal schlechter ausfallen werden als die für das erste Jahresviertel. Dies dürfte den Druck auf die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr weiter erhöhen. Die Experten verwiesen auf die Auswirkungen der geopolitischen Lage auf den Auftragseingang und rechnen mit der Verbuchung von Restrukturierungskosten.

/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Kontron AG

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DatumRatingAnalyst
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
08.05.26 Kontron Buy Warburg Research
07.05.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.05.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Kontron Buy Warburg Research