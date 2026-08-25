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Kursziel gesenkt

Novo Nordisk-Aktie im Minus: Chinas Behörde prüft Abnehmpille - Deutsche Bank mit 'Sell'-Einstufung

Novo Nordisk-Aktie im Minus: Chinas Behörde prüft Abnehmpille - Deutsche Bank mit 'Sell'-Einstufung

Novo Nordisk kann sich Hoffnung auf eine Zulassung seiner Abnehm-Tablette in China machen.

Wie der dänische Pharmakonzern mitteilte, hat die chinesische Regulierungsbehörde den Zulassungsantrag für Wegovy in Tablettenform zur Prüfung angenommen.

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Wegovy ist ein GLP-1-Medikament, das ein natürliches Hormon im menschlichen Körper nachahmt, um den Appetit zu kontrollieren und den Blutzuckerspiegel zu senken.

Das Medikament ist im Januar in den USA auf den Markt gekommen. Es habe dort ein kumuliertes Verschreibungsvolumen von mehr als 5 Millionen erzielt, hieß es weiter.

Deutsche Bank mit 'Sell'-Einstufung

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 265 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die zu Anfang des Monats veröffentlichten Zahlen des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Verkaufsempfehlung. Nach Gesprächen mit Investoren verbleibe unter dem Strich, dass die nachrichtliche Unsicherheit nach wie vor groß sei. Am 21. September stehe zudem ein wichtiger Kapitalmarkttag der Dänen auf der Agenda.

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Die Novo Nordisk-Aktie verliert am Donnerstag an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 2,92 Prozent auf 296,05 DKK.

/rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET

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Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09:21 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
25.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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