Novo Nordisk-Aktie im Minus: Deutsche Bank mit 'Sell'-Einstufung

Kursziel gesenkt

27.08.26 09:37 Uhr

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk gesenkt und die Aktien abgestuft.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 265 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die zu Anfang des Monats veröffentlichten Zahlen des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Verkaufsempfehlung. Nach Gesprächen mit Investoren verbleibe unter dem Strich, dass die nachrichtliche Unsicherheit nach wie vor groß sei. Am 21. September stehe zudem ein wichtiger Kapitalmarkttag der Dänen auf der Agenda.

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Die Novo Nordisk-Aktie verliert am Donnerstag an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 1,56 Prozent auf 300,20 DKK.

/rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET

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