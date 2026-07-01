Kursziel gesunken

Deutsche Telekom-Aktie steigt dennoch: Barclays zieht Kursziel deutlich runter

02.07.26 11:54 Uhr

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Teleko von 39,50 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

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Die Aktien Deutschen Telekom seien der Branche im bisherigen Jahresverlauf deutlich hinterhergelaufen, schrieb Mathieu Robilliard am Mittwoch. Die Gründe lägen in einer Verschlechterung des Wettbewerbsumfels in den USA, Risiken durch Satelliten-Konkurrenz für Breitbandanbieter und der möglichen Bildung einer Holding mit der Tochter T-Mobile US. Letztere könnte zulasten der Telekom-Aktionäre gehen. Das aktuelle Kursniveau preise allerdings bereits sehr negative Szenarien ein, so Robilliard - zu deutlich für seinen Geschmack. Wer­bung Wer­bung Die Aktie der Deutschen Telekom steigt auf XETRA zeitweise 2,88 Prozent auf 24,99 Euro. LONDON (dpa-AFX Broker)

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