DAX25.245 +0,8%Est506.312 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0000 +2,8%Nas26.040 -0,7%Bitcoin53.667 +1,8%Euro1,1408 +0,2%Öl70,64 -0,8%Gold4.064 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überschaubar fester -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD,Micron im Fokus
Top News
Klar über 25.000-Punkte-Marke: DAX arbeitet sich im Donnerstagshandel im Plus vor Klar über 25.000-Punkte-Marke: DAX arbeitet sich im Donnerstagshandel im Plus vor
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursziel gesunken

Deutsche Telekom-Aktie steigt dennoch: Barclays zieht Kursziel deutlich runter

02.07.26 11:54 Uhr
Alarmzeichen für Telekom-Aktie - neue Risiken in den USA - Aktie dennoch höher | finanzen.net

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Teleko von 39,50 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25,02 EUR 0,66 EUR 2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien Deutschen Telekom seien der Branche im bisherigen Jahresverlauf deutlich hinterhergelaufen, schrieb Mathieu Robilliard am Mittwoch. Die Gründe lägen in einer Verschlechterung des Wettbewerbsumfels in den USA, Risiken durch Satelliten-Konkurrenz für Breitbandanbieter und der möglichen Bildung einer Holding mit der Tochter T-Mobile US. Letztere könnte zulasten der Telekom-Aktionäre gehen. Das aktuelle Kursniveau preise allerdings bereits sehr negative Szenarien ein, so Robilliard - zu deutlich für seinen Geschmack.

Die Aktie der Deutschen Telekom steigt auf XETRA zeitweise 2,88 Prozent auf 24,99 Euro.

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
11:01Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
30.06.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
02.06.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
19.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:01Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
30.06.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
02.06.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
19.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen