Goldman hebt Ziel für E.ON auf 13,20 Euro - 'Buy'

Der Aktienkurs von E.ON könne zwar eine Pause einlegen, längerfristig seien die Aussichten für den Energiekonzern aber gut, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vom Unternehmen in Aussicht gestellten Ziele für das Gesamtjahr erschienen ihm konservativ.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: E.ON, Patrik Stollarz/AFP/Getty Images