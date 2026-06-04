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Kursziel höher

RWE-Aktie vor dem nächsten Schub? Analyst hebt Kursziel an

05.06.26 14:07 Uhr
Nach dem Rückschlag: Jefferies setzt weiter auf RWE - Aktie gefragt | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 61 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
56,08 EUR 0,22 EUR 0,39%
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Nach dem jüngsten Rückschlag böten die Aktien der Essener dasselbe Wachstum zu einem günstigeren Preis, schrieb Ahmed Farman am Donnerstagabend. Er rechnet mit einer Gewinnsteigerung von im Schnitt etwa 10 Prozent per annum bis 2029.

Die RWE-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,00 Prozent auf 56,36 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

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Analysen zu RWE AG St.

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15.05.2026RWE BuyUBS AG
15.05.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
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13.05.2026RWE Market-PerformBernstein Research
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20.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
01.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
26.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
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05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

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