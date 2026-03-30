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ProSiebenSat.1--Aktie: Analyst senkt Kursziel deutlich wegen hoher Schulden

31.03.26 08:46 Uhr
ProSiebenSat.1-Aktie: Analyst wird vorsichtiger trotz Sparpotenzial | finanzen.net

Trotz möglicher Ergebnisverbesserung bleibt die hohe Verschuldung ein Belastungsfaktor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
3,98 EUR 0,05 EUR 1,17%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von 8,15 auf 4,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis dürfte trotz des schwierigen Konjunkturumfelds in Deutschland 2026 von Kosteneinsparungen profitieren, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung des Medienkonzerns sei jedoch weiterhin zu hoch, was der Hauptgrund für die deutliche Kurszielsenkung sei.

/rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTC

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG, Jan Pitman/Getty Images

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