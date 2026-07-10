Bayer-Aktie leichter: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold'

Kursziel unverändert

13.07.26 13:49 Uhr

Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen.

Nach dem positiven Urteil des Obersten Gerichts der USA zu den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten habe es viele Frage zu einer Aufspaltung des Konzerns gegeben, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Er sieht zwar keinen Sinn darin, ein Pharma- und ein Agrarchemiegeschäft - wie bei Bayer - in einem Konglomerat zu vereinen. Doch die hohe Verschuldung und die deutlichen Mittelabflüsse schränkten die Optionen des Unternehmens ein. Vor weiteren Schritten sei eine Stärkung der Bilanz sowie des Pharmageschäfts erforderlich.

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Die Bayer-Aktie gibt am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent auf 49,85 Euro nach.

/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)