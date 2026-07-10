Bayer-Aktie leichter: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold'
Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen.
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Nach dem positiven Urteil des Obersten Gerichts der USA zu den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten habe es viele Frage zu einer Aufspaltung des Konzerns gegeben, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Er sieht zwar keinen Sinn darin, ein Pharma- und ein Agrarchemiegeschäft - wie bei Bayer - in einem Konglomerat zu vereinen. Doch die hohe Verschuldung und die deutlichen Mittelabflüsse schränkten die Optionen des Unternehmens ein. Vor weiteren Schritten sei eine Stärkung der Bilanz sowie des Pharmageschäfts erforderlich.
Die Bayer-Aktie gibt am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,54 Prozent auf 49,85 Euro nach.
/rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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