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Boeing-Aktie gibt nach: RBC bestätigt ‘Outperform’-Einstufung

Boeing-Aktie gibt nach: RBC bestätigt ‘Outperform’-Einstufung

RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" belassen.

Werte in diesem Artikel
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Boeing Co.
166.24 EUR -4.62 EUR -2.70 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Anstieg im Vergleich zum Vormonat auf 43 Max-Flugzeuge und 8 Flugzeuge des Typs 787 sei insgesamt positiv für die Marktstimmung, da der Flugzeugbauer für dieses Jahr mit stabileren Auslieferungsraten rechne, schrieb Ken Herbert am Dienstag. Beide Modelle seien auch entscheidend für die Erwirtschaftung des freien Barmittelzuflusses.

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Die Boeing-Aktie verliert an der NYSE zeitweise 1,53 Prozent auf 186,61 US-Dollar.

/rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Maxene Huiyu / Shutterstock.com, Jordan Tan / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20:06 Boeing Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
12.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.

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