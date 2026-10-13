Boeing-Aktie gibt nach: RBC bestätigt ‘Outperform’-Einstufung
RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" belassen.
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Die kanadische Bank die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Anstieg im Vergleich zum Vormonat auf 43 Max-Flugzeuge und 8 Flugzeuge des Typs 787 sei insgesamt positiv für die Marktstimmung, da der Flugzeugbauer für dieses Jahr mit stabileren Auslieferungsraten rechne, schrieb Ken Herbert am Dienstag. Beide Modelle seien auch entscheidend für die Erwirtschaftung des freien Barmittelzuflusses.
Die Boeing-Aktie verliert an der NYSE zeitweise 1,53 Prozent auf 186,61 US-Dollar.
/rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT
NEW YORK (dpa-AFX)
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