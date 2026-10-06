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Kursziel unverändert

HENSOLDT-Aktie im Fokus: Hochstufung auf 'Buy' durch Jefferies - Attraktiver Einstiegspunkt?

HENSOLDT-Aktie im Fokus: Hochstufung auf 'Buy' durch Jefferies - Attraktiver Einstiegspunkt?

Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel unverändert belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
84.60 EUR 0.22 EUR 0.26 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. Er betrachte den jüngsten Kursrückgang als attraktiven Einstiegspunkt in die Aktien des Rüstungselektronikkonzerns, schrieb Ben Brown in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Debatte um das Wachstumsprofil von HENSOLDT nehme aktuell eine positive Wendung. So übertreffe das Unternehmen bereits jetzt die in der Prognose für 2026 implizierten Werte, und der mittelfristige Ausblick erscheine tragfähiger als bei den Wettbewerbern. Im Vorfeld des Kapitalmarkttags im November und mehrerer potenzieller Impulse durch neue Aufträge sei das Aufwärtspotenzial der Papiere nun reizvoll.

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Die HENSOLDT-Aktie notiert am Dienstag im Tradegate-Handel zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 84,28 Euro.

/rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: HENSOLDT

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG

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