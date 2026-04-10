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Mercedes-Benz-Aktie dennoch höher: RBC sieht Autobauer mit Problemen im Wettbewerb in China

13.04.26 22:04 Uhr
Mercedes unter Druck: RBC sieht Probleme im Schlüsselmarkt China - Aktie dennoch fester | finanzen.net

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
54,38 EUR 0,13 EUR 0,24%
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Die jüngsten Auslieferungszahlen stimmten mit seiner Einschätzung überein, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Probleme bekommen könnte, in China mit dem Wettbewerb Schritt zu halten, schrieb Tom Narayan am Montag.

Auf Tradegate gewinnt die Mercedes-Benz-Aktie am Abend mehr als 1,6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com, wegosi / Shutterstock.com

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