Mercedes-Benz-Aktie legt zu: RBC bestätigt ‘Sector Perform’-Einstufung
RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem unveränderten Kursziel belassen.
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Die kanadische Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Marge im Pkw-Geschäft der Stuttgarter dürfte im dritten Quartal unterhalb der für das Gesamtjahr prognostizierten Spanne von 3 bis 5 Prozent liegen, schrieb Tom Narayan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.
Die Mercedes-Benz-Aktie legt via XETRA zeitweise 0,82 Prozent auf 39,35 Euro zu.
/rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 14:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 14:37 / EDT
NEW YORK (dpa-AFX)
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