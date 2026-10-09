Mercedes-Benz-Aktie legt zu: RBC bestätigt ‘Sector Perform’-Einstufung

Kursziel unverändert

09.10.26 09:38 Uhr

RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem unveränderten Kursziel belassen.

Die kanadische Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Marge im Pkw-Geschäft der Stuttgarter dürfte im dritten Quartal unterhalb der für das Gesamtjahr prognostizierten Spanne von 3 bis 5 Prozent liegen, schrieb Tom Narayan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

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Die Mercedes-Benz-Aktie legt via XETRA zeitweise 0,82 Prozent auf 39,35 Euro zu.

/rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 14:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 14:37 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX)