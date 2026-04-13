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Mercedes-Benz-Aktie rückt dennoch vor: RBC sieht Autobauer mit Problemen im Wettbewerb in China

14.04.26 11:10 Uhr
Mercedes unter Druck: RBC sieht Probleme im Schlüsselmarkt China - Aktie gewinnt dennoch | finanzen.net

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
55,50 EUR 1,12 EUR 2,06%
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Die jüngsten Auslieferungszahlen stimmten mit seiner Einschätzung überein, dass Mercedes-Benz Group Probleme bekommen könnte, in China mit dem Wettbewerb Schritt zu halten, schrieb Tom Narayan am Montag.

Auf XETRA gewinnt die Mercedes-Benz-Aktie 2,58 Prozent auf 55,60 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com, wegosi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

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09.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
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23.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
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18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

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