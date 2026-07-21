Allianz-Aktie knackt Mehrjahreshoch: Kurszielanhebung sorgt für neue Fantasie

Kurszielanhebung

22.07.26 15:12 Uhr

Die Allianz-Aktie markiert ein neues Mehrjahreshoch - und ausgerechnet vor den Halbjahreszahlen sorgt die Einschätzung einer US-Großbank für Gesprächsstoff.

Die Allianz-Aktie erreicht ein neues Mehrjahreshoch

JPMorgan hebt das Kursziel für die Aktie von 380 auf 430 Euro an

Die Bank bleibt vor den Halbjahreszahlen Anfang August bei "Neutral"

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Die Allianz-Aktie klettert am Mittwoch zeitweise um 1,56 Prozent auf 429,40. Im Tagesverlauf stieg das Papier dabei auf ein neues Mehrjahreshoch bei 430,60 Euro. Auslöser ist eine Kurszielanhebung der US-Bank JPMorgan, die ihre Einschätzung für den Versicherer von 380 auf 430 Euro anhebt, die Einstufung aber bei "Neutral" belässt. Analyst Kamran M Hossain erhöhte am Dienstag seine Schätzung für den operativen Gewinn in diesem Jahr um vier Prozent. Für Anleger bedeutet das: Der Optimismus rund um den Versicherungskonzern wächst, noch bevor Anfang August die Zahlen zum zweiten Quartal und zum ersten Halbjahr vorliegen. Kurios ist dennoch: Selbst das neue Kursziel von JPMorgan hat die Aktie bereits knapp hinter sich gelassen. Demnach sieht der Experte zum jetzigen Zeitpunkt kein weiteres Aufwärtspotenzial.

JPMorgan sieht günstigere Rahmenbedingungen

Die Anhebung des Kursziels resultiert laut Hossain aus "vorteilhafteren langfristigen Annahmen" sowie einer leicht reduzierten Einschätzung der Kapitalkosten. Beides schlägt sich in einer höheren fairen Bewertung nieder, ohne dass sich an der grundsätzlichen Haltung der Bank etwas ändert: Mit "Neutral" bleibt JPMorgan bei seiner zurückhaltenden Einstufung, trotz des höheren Ziels. Die Anhebung fällt bewusst kurz vor den Halbjahreszahlen, mit denen der Versicherer am 7. August seine Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal offenlegt. Bestätigen die Zahlen die optimistischeren Annahmen der Bank, wäre das ein Signal für weiteres Aufwärtspotenzial. Bleiben sie dahinter zurück, dürfte sich zeigen, wie tragfähig die aktuelle Kursrally tatsächlich ist.

Analysten uneins trotz Rekordlauf

Ein Blick auf die jüngsten Einstufungen zeigt ein gemischtes Bild. Berenberg bestätigte am 15. Juli eine Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie, Jefferies beließ es am 13. Juli bei "Hold". JPMorgan reiht sich nun mit "Neutral" in dieses gespaltene Bild ein, allerdings mit einem im Branchenvergleich hohen Kursziel von 430 Euro. Die Spanne der Einschätzungen macht deutlich, dass die Rally der vergangenen Wochen die Analystenhäuser nicht einheitlich überzeugt. Während einzelne Häuser nach dem starken Kurslauf vorsichtiger werden, sehen andere weiterhin Substanz in der Bewertung. Für Anleger heißt das: Der Rekordkurs allein ist kein Beleg dafür, dass die Aktie noch günstig ist.

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Aktienrückkäufe laufen unvermindert weiter

Parallel zur Kursrally treibt die Allianz ihr Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro voran. Gestartet am 13. März, hatte der Konzern bis zur Berichtswoche Mitte Juni bereits rund 3,27 Millionen eigene Aktien für etwa 1,22 Milliarden Euro erworben, zu einem Durchschnittspreis von 373,75 Euro. Damit ist knapp die Hälfte des Programmvolumens abgerufen, obwohl gut sechs Monate Laufzeit bis Ende Dezember verbleiben. Das Management lässt sich von den gestiegenen Kursen bislang nicht bremsen und kauft weiter zu, auch wenn die eigenen Einstandspreise inzwischen spürbar unter dem aktuellen Kursniveau liegen. Die fortgesetzten Rückkäufe unterstreichen das Vertrauen des Konzerns in die eigene Bewertung, unabhängig davon, wie einzelne Analystenhäuser die Aktie derzeit einschätzen.

Worauf Anleger bei der Allianz-Aktie achten sollten

Der nächste Prüfstein für die Aktie ist der Halbjahresbericht am 7. August. Bestätigen die Zahlen die von JPMorgan unterstellten günstigeren Annahmen, könnte der Kurs den Sprung über die Marke von 430 Euro schaffen. Bleiben Umsatz und operatives Ergebnis dahinter zurück, dürfte die Diskussion über die inzwischen ambitionierte Bewertung an Fahrt aufnehmen. Die Aktie ist nach der jüngsten Rally hoch bewertet, ein schwächeres Quartal könnte den Kurs empfindlich treffen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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