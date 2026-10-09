DAX 25.051 +1,0%ESt50 6.174 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,06 +1,6%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 73.668 +1,1%Euro 1,1216 +0,0%Öl 103,0 -1,2%Gold 4.181 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kurszielanhebung

UBS stoppt Talfahrt von Salzgitter-Aktie: Kaufempfehlung und hohes Kursziel

UBS stoppt Talfahrt von Salzgitter-Aktie: Kaufempfehlung und hohes Kursziel

Mit einer deutlichen Kurszielanhebung für Salzgitter hat die Schweizer Großbank UBS den Papieren des Stahlherstellers am Freitag zu einem prozentual zweistelligen Kurssprung verholfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
48.30 EUR 4.42 EUR 10.07 %
Charts | News | Analysen

An der MDAX-Spitze verzeichneten die Titel am Vormittag im XETRA-Handel zeitweise ein Plus von mehr als 11 Prozent auf fast 49 Euro. Mit seinem von 56 auf 71 Euro erhöhten Kursziel liegt Analyst Andrew Jones noch deutlich darüber.

Werbung

Die Salzgitter-Anteile nähern sich nun der 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Trendindikator viel beachtet wird und aktuell etwas über 50 Euro verläuft. Ihren Anfang September eingeleiteten Abwärtstrend könnten sie nun brechen.

Salzgitter dürfte von steigenden Stahlpreisen in der EU stärker profitieren als andere europäische Stahlhersteller, schrieb Jones in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend. Die Salzgitter-Papiere sind aus diesem Grund sein "Top Pick" im Sektor.

Die Einstufung hob Jones von "Neutral" auf "Buy". Mit Portfolio-Veränderungen rechnet der Experte zwar eher nicht. Er ist aber der Ansicht, dass die Veräußerung eines Teils der Aurubis-Beteiligung oder von KHS erheblichen Wert freisetzen könnte.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Aktuelle Salzgitter Aktie News

Werbung

Salzgitter Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:06 Salzgitter Buy UBS AG
23.09.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salzgitter Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.