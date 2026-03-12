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Aktien von Dow und LyondellBasell steigen: UBS sieht Petrochemie als Gewinner der Nahost-Krise

18.03.26 17:05 Uhr
UBS sieht Profiteure der Nahost-Krise: Aktien von Dow und LyondellBasell im Aufwind | finanzen.net

Aktien aus dem Bereich der Petrochemie sind am Mittwoch in den USA gefragt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
32,70 EUR 0,20 EUR 0,62%
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FUCHS SE VZ
34,38 EUR 0,92 EUR 2,75%
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Lyondellbasell Industries N.V.
62,96 EUR 0,86 EUR 1,38%
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Laut dem UBS-Experten Joshua Spector könnten ihnen die vom Iran-Krieg ausgelösten Marktbehinderungen zugutekommen. Er passte deshalb seine Kursziele für mehrere Unternehmen nach oben an, aber besonders deutlich für Dow und LyondellBasell, deren Aktien am Mittwoch um 1,06 Prozent auf 37,30 US-Dollar beziehungsweise 4,17 Prozent auf 74,17 US-Dollar anzogen. Für letztere gab Spector mit einer Hochstufung auf "Neutral" seine Verkaufsempfehlung auf.

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Spector begründete seine angepassten Schätzungen für die Branchenwerte mit einer höheren Ölpreisannahme und einem angespannten Petrochemie-Markt - beides infolge der Störungen, die der Iran-Krieg im Nahen Osten mit sich bringt. Er befürchtet längerfristige Folgen für die globale Versorgung mit den Produkten, die sich dadurch auszeichnen, dass Rohöl und Erdgas als Rohstoffe genutzt werden, um andere Zwischenprodukte herzustellen.

Das Thema kam am Mittwoch womöglich auch an der Frankfurter Börse an. Die Titel des Schmierstoffherstellers FUCHS SE hoben sich dort zuletzt vom schwachen Umfeld positiv ab mit einem Anstieg um 1,7 Prozent.

/tih/la/jha/

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: Bill Pugliano/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
26.04.2024Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2023Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2020Dow Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.04.2024Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2023Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.06.2019Dow Market PerformBMO Capital Markets
05.04.2019Dow OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.06.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2020Dow Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2019Dow Equal-WeightMorgan Stanley
19.07.2019Dow Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.04.2019Dow UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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