Kursziele gehen auseinander

Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Kursziel für BASF liegen nach dem Kapitalmarkttag 17 Euro, und die Trennlinie verläuft entlang einer einzigen Zahl aus Ludwigshafen.

• Analysten sind uneins über die Zukunft der Aktie: Bernstein sieht BASF als langfristigen Gewinner, während JPMorgan und Jefferies vor Risiken durch den Chemiezyklus und Bewertungsprobleme warnen; die Aktie bleibt stark vom Chemiezyklus abhängig.

• BASF plant, bis 2028 mehr auszuschütten, als der erwartete Free Cashflow von rund 11 Milliarden Euro, was auf Verkäufe und Schuldenabbau zurückzuführen ist, während die Kosten durch Programme wie „CoreShift“ gesenkt werden sollen.

• Nach dem gescheiterten Evonik-Deal liegt das Kursziel für BASF zwischen 42 und 59 Euro, wobei Bernstein optimistisch ist und JPMorgan sowie Jefferies skeptisch bleiben.

Nach dem Evonik-Aus reichen die Kursziele von 42 bis 59 Euro

Bernstein ist optimistisch, JPMorgan und Jefferies sehen die Aktie skeptisch

Bis 2028 will BASF mehr ausschütten, als an Free Cashflow erwartet wird

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Für BASF ist es die erste Woche ohne Übernahmefantasie seit dem Evonik-Aus, und die Aktie legt heute via XETRA zeitweise um 2,09 Prozent auf 50,23 Euro zu. Doch wie viel der Anteilsschein ohne den geplatzten Milliardenzukauf wert ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Nach dem Kapitalmarkttag am Dienstag haben Bernstein Research, JPMorgan und Jefferies ihre Einschätzungen bestätigt. Ihre Kursziele reichen von 42 bis 59 Euro. Wer verstehen will, woher diese Spanne kommt, muss zuerst nach Essen schauen.

Warum BASF bei 24 Euro je Aktie die Reißleine zog

Vergangenen Donnerstag erklärte BASF die Bemühungen um Evonik offiziell für beendet. Zwei unverbindliche Barofferten hatte der Essener Spezialchemiekonzern abgelehnt, zuletzt 24 Euro je Aktie. Nach Darstellung von BASF verweigerte der Evonik-Vorstand einen substanziellen Austausch, obwohl die Ludwigshafener eine weitere moderate Erhöhung signalisiert hatten. Zudem habe der eigenständige Ausblick von Evonik samt seinen Risiken keinen höheren Preis gerechtfertigt. Wie das Handelsblatt berichtet, machte Evonik bis zuletzt klar, dass mehr Geld allein nicht für Verhandlungen reichen würde. Hinzu kam Dow Jones Newswires zufolge massiver Widerstand aus der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen.

Ganz zu den Akten legt BASF das Thema Zukäufe allerdings nicht. Wertsteigernde Akquisitionen mit hohem strategischen und finanziellen Fit blieben ein Hebel in einem sich konsolidierenden Chemiemarkt, teilte der Konzern zum Kapitalmarkttag mit. Für Aktionäre bedeutet der Rückzug zunächst zweierlei: Das Risiko, zu viel zu bezahlen, ist vom Tisch. Gleichzeitig fehlt der Wachstumsgeschichte ihr größter Baustein, und der Blick richtet sich umso schärfer auf Kosten und Cash.

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Drei Häuser, drei Lesarten der BASF-Aktie

Am optimistischsten bleibt Bernstein Research. Analyst James Hooper bestätigte in seiner am Mittwoch vorgelegten Studie die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 59 Euro. Die Aussagen auf dem Kapitalmarkttag bestärkten ihn in der Ansicht, dass BASF längerfristig ein „relativer Sieger“ unter den europäischen Chemiewerten sein werde. Ganz anders JPMorgan: Chetan Udeshi beließ es bei „Underweight“ und einem Kursziel von 42 Euro. Er verweist auf die strukturellen Probleme der gesamten Branche, auf Risiken für die Konsensschätzungen ab 2027 und auf eine vergleichsweise unattraktive Bewertung.

Dazwischen, aber ebenfalls skeptisch, positioniert sich Jefferies. Priyanka Patel bestätigte „Underperform“ mit einem Kursziel von 44 Euro. Der Konzern setze stark auf Selbsthilfe und Innovationen, um das Kerngeschäft zu stärken, heißt es in dem vorliegenden Kommentar. Die Ziele für die Barmittelentwicklung erschienen indes herausfordernd. Bemerkenswert ist der Blick auf den Durchschnitt: Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei rund 50,50 Euro und damit nur minimal über dem aktuellen Kursniveau. Viel Fantasie preist der Konsens also nicht ein.

Zwölf Milliarden versprochen, elf Milliarden erwirtschaftet

Die Skepsis hat einen konkreten Kern. BASF hält daran fest, von 2025 bis 2028 mindestens 12 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe auszuschütten, rund die Hälfte davon ist seit dem Strategiestart im September 2024 bereits geflossen. Der kumulierte Free Cashflow soll im selben Zeitraum aber nur rund 11 Milliarden Euro erreichen. Neu ist diese Lücke nicht: BASF hatte das Cashflowziel von zuvor mehr als 12 Milliarden Euro und das EBITDA-Ziel für 2028 von 10 bis 12 auf 9 bis 11 Milliarden Euro bereits mit dem Bericht 2025 technisch an den Verkauf des Lackgeschäfts angepasst. Einen erheblichen Teil der Verkaufserlöse will der Konzern laut Finanzchef Dirk Elvermann in den Schuldenabbau stecken.

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Umso wichtiger wird das operative Geschäft. Mit dem Programm „CoreShift“ will BASF die zahlungswirksamen Fixkosten der Kerngeschäfte bis 2029 netto um bis zu 20 Prozent gegenüber 2024 drücken. Der zweite Hebel heißt Agricultural Solutions: Die Sparte soll bis Mitte 2027 börsenreif sein, ihre Pipeline verspricht ein Spitzenumsatzpotenzial von rund 15 Milliarden Euro aus Markteinführungen der nächsten 15 Jahre, davon rund 6,5 Milliarden Euro aus Saatgut und Pflanzeneigenschaften. Genau dort sieht Jefferies eine höhere Volatilität als erwartet. Ob und wann der Börsengang kommt, hat BASF noch nicht entschieden.

Im KI-Ausverkauf spielt BASF eine Nebenrolle

Während Anleger seit Anfang November 2026 aus KI-Werten fliehen, kam der DAX zunächst vergleichsweise glimpflich davon. Börsianer führen das auf das geringere Technologiegewicht des Leitindex zurück. Das mache den DAX für viele zu einer interessanten Alternative, sagte Thomas Altmann von QC Partners. BASF ist dabei kein klassischer KI-Profiteur, berührt das Thema aber an den Rändern. Seit Oktober bietet der Konzern mit Glythermin ein Kühlmittel für flüssiggekühlte Rechenzentren an, das die Anforderungen von NVIDIA an PG25-Kühlflüssigkeiten erfüllt, dazu Kunststoffe der Marke Ultrason für Bauteile in KI-Rechenzentren. Intern zählt BASF den verstärkten Einsatz von KI zu den Treibern von CoreShift.

Gemessen an rund 60 Milliarden Euro Konzernumsatz im Jahr 2025 sind das Nischen. In den drei Analystenkommentaren spielt KI keine Rolle, bewertet wird die Aktie über Kosten, Cash und Chemiezyklus. Für Anleger, die Abstand zum KI-Handel suchen, ist BASF damit ein Gegenentwurf, angesichts der Lücke beim Cashflow aber kein Selbstläufer.

Was Anleger bei der BASF-Aktie jetzt im Blick behalten sollten

Ohne Evonik wird die BASF-Aktie wieder zu dem, was sie vor dem Übernahmepoker war: eine Wette auf Selbsthilfe. Die weite Spanne der Kursziele zeigt, dass sich die Analysten weniger über die Strategie streiten als darüber, ob sie in einem schwachen Chemiezyklus aufgeht. Entscheidend sind dabei drei Fragen: ob CoreShift die Fixkosten wie geplant senkt, ob der Free Cashflow die Lücke zu den versprochenen Ausschüttungen schließt oder BASF dafür auf Verkaufserlöse und Schulden zurückgreifen muss, und ob die Agrarsparte bis Mitte 2027 tatsächlich börsenreif wird. Solange diese Punkte offen sind, dürfte die Aktie eher vom Zyklus als von der eigenen Geschichte getrieben werden, zumal der Konsens nur wenig Luft nach oben sieht.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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