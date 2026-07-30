Micron-Aktienkurs: Analysten trauen dem Speicherchip-Riesen eine Verdopplung zu

Kurszielfantasie

31.07.26 03:21 Uhr

Nach einer beispiellosen Speicherchip-Rallye wagen Analysten und Marktbeobachter einen Blick auf den Kurs der Micron-Aktie bis Ende 2027.

• Trotz zyklischer Schwankungen und Überkapazitäten wird die Aktie aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und langfristiger Verträge von den meisten Analysten stark zum Kauf empfohlen, mit einer möglichen Verdopplung bis 2027.

• Die stark gestiegene Nachfrage nach Speicherchips für KI-Infrastruktur führte zu erheblichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen bei Micron, bedingt durch einen historischen Angebotsengpass bei DRAM- und NAND-Chips.

• Analysten setzen ein durchschnittliches Kursziel von 1.569,29 US-Dollar für Micron, mit einer Spanne von 1.100 bis 2.200 US-Dollar, wobei das höchste Ziel von 2.200 US-Dollar von Melius Research stammt.

Analysten trauen der Micron-Aktie im Schnitt 1.569,29 US-Dollar Kursziel zu

Spanne reicht von 1.100 bis 2.200 US-Dollar

Ein Analyst sieht die Aktie bis Ende 2027 bei 1,875 US-Dollar

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Für die Micron-Aktie kursieren derzeit einige der ambitioniertesten Kursziele der gesamten Chipbranche: Ausgelöst durch eine beispiellose Nachfrage nach Speicherchips für KI-Infrastruktur, rechnen Analysten und Marktbeobachter mit weiterem, teils drastischem Aufwärtspotenzial.

Speicherchipmangel treibt die Zahlen

Der Auslöser der aktuellen Kursfantasie liegt laut The Motley Fool-Analyst Trevor Jennewine in den Geschäftszahlen: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das im Mai endete, legte der Umsatz um rund das Vierfache gegenüber dem Vorjahresquartal zu, während sich der bereinigte Nettogewinn mehr als verdreizehnfachte. Grund ist ein historischer Angebotsengpass bei DRAM- und NAND-Speicherchips, der die Preise binnen eines Jahres in etwa verdoppelt hat. Für das laufende Quartal signalisiert das Unternehmen ein ähnliches Tempo: ein Umsatzplus von rund 340 Prozent und einen mehr als verzehnfachten bereinigten Gewinn gegenüber dem Vorjahr.

Analysten mit breiter Kaufempfehlung

Unter den 30 Analysten, die sich laut TipRanks in den vergangenen drei Monaten zur Micron-Aktie geäußert haben, überwiegt eine klare Kauftendenz: 29 stufen den Titel mit Kaufen ein, nur einer mit Halten, eine Verkaufsempfehlung fehlt komplett. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate liegt bei rund 1.569,29 US-Dollar, die Spanne reicht von 1.100 bis 2.200 US-Dollar. Die höchste Einzelmarke setzten die Experten von Melius Research, die ihr Kursziel jüngst von 1.100 auf 2.200 US-Dollar anhoben. Zum Vergleich: Zuletzt schloss die Micron-Aktie an der NASDAQ bei 874,40 US-Dollar (Schlussstand vom 30.07.26).

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Wette auf fast eine Verdopplung bis 2027

Noch etwas weiter blickt Trevor Jennewine, ein Analyst von The Motley Fool: Er erwartet, dass die Micron-Aktie nach Vorlage der Geschäftszahlen für das volle Geschäftsjahr 2027, die für September 2027 erwartet werden, bei 1.875 US-Dollar stehen könnte. Seiner Rechnung liegt eine Bewertung vom 8,5-Fachen des Umsatzes zugrunde, ein Mittelwert zwischen dem aktuellen Bewertungsniveau (12,4) und dem Fünfjahresschnitt von 4,7. Als Umsatzbasis dient der Wall-Street-Konsens von 250 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027.

Speicherchipbranche kennt Boom und Einbruch

Die Speicherchipbranche gilt als besonders zyklisch. Nach der Corona-Nachfragewelle brachen die Preise für NAND- und DRAM-Chips bis Mitte 2023 um rund 70 Prozent ein, nachdem Hersteller den Markt überversorgt hatten. Micron selbst verzeichnete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatzrückgang von der Hälfte. Zwar verweisen einige Marktbeobachter auf die 16 mehrjährigen Lieferverträge, die Micron mittlerweile abgeschlossen hat und die einen gewissen Schutz vor dem nächsten Abschwung bieten sollen. Doch zusätzliche Fertigungskapazitäten mehrerer Speicherchiphersteller sollen bereits 2027 an den Markt kommen, was das Angebots-Nachfrage-Verhältnis laut Jennewine ab 2028 wieder verschieben könnte.

Thomas Zoller, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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