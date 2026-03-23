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Kurszuel 60 Euro

Siemens Healthineers-Aktie profitiert von Kaufbestätigung durch Jefferies

24.03.26 09:42 Uhr
Siemens Healthineers trotz Iran-Krise auf "Buy" - Analysten setzen auf Stabilität - Aktie gewinnt | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
36,77 EUR -0,19 EUR -0,51%
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Das Update für Analysten vor den Quartalszahlen entspreche den Erstquartalsaussagen, schrieb Julien Dormois in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Organisches Umsatzwachstum und die Marge dürften unter den Jahrestrends liegen, was den Analysten im Schnitt jedoch bereits klar sei. Das Risiko eines längeren Iran-Krieges werde zudem durch die jüngsten Währungsschwankungen weitgehend kompensiert.

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NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

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Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
08:41Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
16.03.2026Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
13.03.2026Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
09.03.2026Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:41Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
16.03.2026Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
13.03.2026Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
09.03.2026Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
22.01.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
15.01.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Healthineers AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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