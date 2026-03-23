Siemens Healthineers-Aktie profitiert von Kaufbestätigung durch Jefferies
Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen.
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Das Update für Analysten vor den Quartalszahlen entspreche den Erstquartalsaussagen, schrieb Julien Dormois in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Organisches Umsatzwachstum und die Marge dürften unter den Jahrestrends liegen, was den Analysten im Schnitt jedoch bereits klar sei. Das Risiko eines längeren Iran-Krieges werde zudem durch die jüngsten Währungsschwankungen weitgehend kompensiert.
Die Aktie von Siemens Healthineers gewinnt auf XETRA zeitweise 0,33 Prozent auf 36,78 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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