Kurz fordert härtere Sanktionen bei Verstößen gegen europäische Regeln

BERLIN (Dow Jones)--Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat härtere Konsequenzen bei Verstößen gegen europäische Regeln gefordert. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte Kurz, dass Europa sich endlich an die Regeln halten müsse, die es sich selbst gegeben habe. Auf Rechtsverstöße oder Überschuldungen der Mitgliedstaaten müssten härtere Sanktionen folgen. Die aktuellen Sanktionsmechanismen seien relativ "zahnlos", weil es nur Sanktionen gebe, wenn auch alle Staaten zustimmten. "Das passiert meistens nicht", sagte Kurz. Insofern sei etwas mehr Härte bei Verstößen nötig.

In dem Interview mahnte er auch mehr Effizienz in der Europäischen Union an und forderte ein Ende des zweiten Sitzes des Europäischen Parlaments. "Straßburg steht als Symbol für Ineffizienz", erklärte Kurz. Daher solle das Europäische Parlament in Zukunft nur noch in Brüssel und nicht mehr in Straßburg tagen.

