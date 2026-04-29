Kurz nach Trump: Putin trifft in China ein

PEKING (dpa-AFX) - Wenige Tage nach US-Präsident Donald Trump ist Kremlchef Wladimir Putin zu einem Besuch in China eingetroffen. Die russische Staatsagentur Tass berichtete von der Landung Putins in Peking. Bei den Gesprächen auf Einladung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping geht es nach Kremlangaben um einen Ausbau der privilegierten strategischen Partnerschaft beider Länder.

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Putin sagte in einem vor der Abreise aufgenommenen Video, er freue sich, erneut China zu besuchen. Insbesondere führe auch die noch neue Visafreiheit zu engeren Kontakten zwischen den Menschen. Putin hob zudem hervor, dass das Handelsvolumen auf mehr als 200 Milliarden US-Dollar gewachsen sei. China ist der wichtigste Handelspartner für die Energiemacht Russland.

Mittwoch treffen mit Xi

Putin und Xi wollen am Mittwoch nach Kremlangaben über die Beziehungen ihrer Länder sprechen und sich über internationale wie regionale Probleme austauschen. Auch ein Treffen Putins mit Ministerpräsident Li Qiang steht auf dem Programm.

Nach Angaben aus Moskau sollen bei dem Besuch rund 40 Dokumente unterzeichnet werden. Dabei gehe es unter anderem um die Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Handel, Verkehr und Bauwesen. Thematisiert werden dürften auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie der Nahost-Konflikt./mau/DP/zb