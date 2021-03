Kurz setzt auf Ende Grenzkontrollen zu Tirol in kommenden 14 Tagen

Berlin (Reuters) - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz setzt auf den Abbau der deutschen Grenzkontrollen zu Tirol innerhalb der nächsten "ein bis zwei Wochen".

Der Kampf gegen die sich dort ausbreitende südafrikanische Virus-Variante sei eine "Erfolgsgeschichte", sagte Kurz am Donnerstag in Berlin. Die Inzidenz seit von 200 auf 60 gedrückt worden, fügte er hinzu. Deshalb sei er optimistisch, dass die gerade verlängerten deutschen Grenzkontrollen bald aufgehoben werden könnten, sagte der konservative Politiker nach einem Gespräch mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin.

Kurz verteidigte zudem die Öffnungspolitik seines Landes. Seit den Öffnungen vor fünf Wochen steige zwar auch in Österreich die Zahl der neuen Positiv-Tests - aber nicht exponentiell wie befürchtet, sondern nur linear. Zudem gebe es wie in Deutschland sehr unterschiedliche regionale Entwicklungen, auf die man regional reagieren müsse. "Unsere Entscheidung zu öffnen war definitiv richtig", unterstrich Kurz und verwies auf eine Entspannung der Lage für viele Familien.

Er hoffe, dass mit den fortschreitenden Impfungen und der Einführung eines grünen Impfpasses in der EU auch wieder mehr Reisefreiheit möglich sei. Viele Menschen seien verwirrt wegen der sehr unterschiedlichen Regelungen in EU-Staaten. Österreich als klassisches Urlaubsland hoffe auf eine Normalisierung im Sommer. Kurz trifft in Berlin auch Gesundheitsminister Jens Spahn, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.