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Kurz vor Kursverdopplung

Siltronic Aktie auf Hoch seit 2022: Kurs weit über Analystenzielen

08.05.26 11:12 Uhr
Siltronic erreicht neues Mehrjahreshoch - Aktie deutlich über Kurszielen | finanzen.net

Die Aktien von Siltronic haben im wieder schwierigeren Marktumfeld am Freitag einen Höchststand seit 2022 erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
95,30 EUR 9,00 EUR 10,43%
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Die Aktien kletterten via XETRA zeitweise auf 95,80 Euro. Damit fehlt im laufenden Jahr nicht mehr viel zu einer Kursverdopplung.

Den Anlegern ist damit offensichtlich gleichgültig, dass Experten die Kursrally schon länger für ausgereizt halten. Kursziele der Analysten über dem aktuellen Niveau sucht man jedenfalls vergeblich, dafür gibt es teils deutlich tiefere wie beispielsweise die 33 Euro von Experte Didier Scemama von der Bank of America.

Analystin Maissa Keskes von Oddo BHF hatte erst am Montag ihre "Outperform"-Empfehlung in ein "Underperform" gedreht, nachdem ihr Kursziel von 75 Euro überschritten worden war. Schon da sah sie in der Bewertung des Waferherstellers den Höhepunkt des Geschäftszyklus enthalten. Der Siltronic-Kurs kletterte gleichwohl alleine im Wochenverlauf um weitere 20 Prozent nach oben.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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