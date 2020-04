Kurzarbeit steht vor allem bei kleinen Unternehmen in Deutschland hoch im Kurs

Werbung

DAX legt kräftig zu -- Uber tief in roten Zahlen -- Lufthansa droht Index-Abstieg -- VW setzt ein Drittel weniger ab -- thyssen, Bankaktien, Gilead, Uber, Boeing im Fokus

Trump will USA in drei Phasen wieder öffnen. P&G erzielt stärkstes Umsatzplus in USA seit Jahrezehnten. Schlumberger: Nach tiefroten Zahlen sinkt Dividende um 75 Prozent. Airbus-Chef warnt vor neuen Steuern und fordert mehr Rüstungsaufträge. Uniper hält trotz Krise an höherer Dividende fest. HSBC und UBS bekommen ams-Aktien weitgehend los.