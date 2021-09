Stellantis-Aktie: Opel stoppt Produktion im Werk in Eisenach wegen Chipengpässen

Aktien in diesem Artikel Stellantis 16,71 EUR

"Es ist geplant, dass im Werk Eisenach die Produktion ab kommender Woche vorübergehend ruhen wird", teilte ein Opel-Sprecher mit. Für die Beschäftigten sei Kurzarbeit vorgesehen, um die Maßnahme sozialverträglich zu gestalten. Anfang 2022 soll die Produktion des Opel Grandland - auch in der Hybridversion - in Eisenach wieder anlaufen. Voraussetzung sei, dass die derzeit schwierige Liefersituation dies erlaube. Zuvor hatte die Automobilwoche über die vorübergehende Schließung des Werks in Eisenach berichtet.Die Stellantis -Aktie gewinnt in Mailand 0,46 Prozent hinzu auf 16,74 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

