BERLIN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin will nach Worten von US-Unterhändler Jared Kushner im Angriffskrieg gegen die Ukraine keine Atomwaffen benutzen. "Er hat zugestimmt, keine Atomwaffen einzusetzen, was natürlich ein großer Schritt ist, und er hat uns versichert, dass dies nicht seine Absicht ist", sagte der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump im Podcast "MD Meets" von Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner. Kushner betonte, dass der Kremlchef bislang "Zurückhaltung" gezeigt habe.

Werbung

In den USA und anderen westlichen Ländern hat es seit 2022 immer wieder Befürchtungen gegeben, dass Putin versucht sein könnte, in der Ukraine taktische Atomwaffen einzusetzen. Befördert wurde dies durch mehr oder weniger verhohlene Drohungen aus der russischen Führung und ihrem Propagandaapparat.

Kushner: Selenskyj nicht unter Druck gesetzt

Kushner wehrte sich in dem Gespräch zudem gegen den Vorwurf einer zu großen Nähe zu Moskau. "Wir haben weder Präsident (Wolodymyr) Selenskyj noch die Ukrainer unter Druck gesetzt", sagte er und betonte, dass die USA sich als Vermittler verstünden. Zudem seien die Vereinigten Staaten der größte Geldgeber der Ukraine in dem Krieg und teilten mit ihr Geheimdienstinformationen.

Zugleich warf er der Ukraine vor, einige Fortschritte durch einen angeblichen Angriff auf eine Residenz von Putin torpediert zu haben. "Ich denke, dass ihn das wieder zurückgeworfen hat", sagte Kushner weiter mit Blick auf die gemeinsame Arbeit mit Putin an einem Friedensplan. Ende vergangenen Jahres hatte Russland behauptet, dass die Ukraine versucht habe, die Waldai-Residenz Putins mit Kampfdrohnen anzugreifen. Laut US-Auslandsgeheimdienst CIA hatten die Drohnen nicht die Residenz als Ziel.

Werbung

Aus den Worten Kushners sprach eine große Bewunderung für Putin, den er als sehr gut organisiert bezeichnete. Manche Leute könnten ihn mögen, andere nicht. "Aber er ist definitiv ein Großmeister der Politik. Er ist eine historische Persönlichkeit. Er hat viel erreicht. Er ist immer sehr, sehr gut vorbereitet."/ngu/DP/mis