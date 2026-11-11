Kustom Entertainment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

11.11.26 06:35 Uhr

Kustom Entertainment hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -88,500 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 40,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,7 Millionen USD.

Redaktion Finanzen.net