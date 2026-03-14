Kustreiber ausgemacht

Mit einem kräftigen Kursplus ist der Tesla-Konkurrent BYD in die neue Woche gestartet. Eine Reihe positiver Nachrichten stützt dabei den Kurs.

• Analysten erwarten deutliche Absatzsteigerung im März

• Neue Blade-Battery-Generation mit extrem kurzen Ladezeiten vorgestellt

• Expansion nach Europa und internationale Aufträge stützen Wachstumserwartungen



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An der Börse in Hongkong geht es für die BYD-Aktie zeitweise 4,97 Prozent auf 104,62 HKD nach oben. Der Kurssprung ist die Folge einer Serie positiver Nachrichten.

Optimistische Absatzprognosen beflügeln das Anlegervertrauen

Getragen wurde dieser Aufwind vor allem durch eine optimistische Absatzprognose von Citi Research. Die Analysten erwarten für den Monat März ein kombiniertes Absatzvolumen im In- und Ausland zwischen 220.000 und 250.000 Einheiten. Diese Erwartung einer starken sequenziellen Erholung im Vergleich zum Vormonat hat das Vertrauen der Investoren gestärkt. Laut AASTOCKS Financial News wertet Citi zudem den strategischen Lagerabbau vor dem Start eines neuen Produktzyklus Mitte April als positives Signal für die operative Effizienz des Konzerns.

Durchbruch bei der Batterietechnologie sorgt für Nachfrageschub

Parallel zu den Absatzzahlen sorgte die technologische Weiterentwicklung für Begeisterung am Markt. Laut einem Bericht von CarNewsChina hat die Einführung der "Blade Battery 2.0" in Verbindung mit dem neuen "Flash-Charging 2.0"-System einen regelrechten Ansturm der Konsumenten in China ausgelöst. Diese neue Generation von Batterien ermöglicht es, Fahrzeuge in extrem kurzer Zeit aufzuladen, was die Attraktivität der BYD-Modelle im Vergleich zur Konkurrenz massiv erhöht. Das Portal hebt hervor, dass diese technologische Überlegenheit ein entscheidender Faktor für die aktuelle Marktbegeisterung ist.

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Massive Großaufträge aus Lateinamerika festigen globale Expansion

Zusätzlich zum Erfolg auf dem Heimatmarkt konnte der Tesla-Konkurent seine internationale Präsenz eindrucksvoll untermauern. Wie CarNewsChina bereits am Vortag berichtete, sicherte sich das neue BYD-Werk in Brasilien einen monumentalen Auftrag über insgesamt 100.000 Fahrzeuge. Diese Bestellung teilt sich zu gleichen Teilen auf Argentinien und Mexiko auf. Dieser Exporterfolg unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, neue Märkte schnell zu erschließen und die Produktionskapazitäten außerhalb Chinas effektiv auszulasten.

Strategische Offensive auf dem europäischen Premiummarkt

Abgerundet wurde das positive Gesamtbild durch Expansionspläne im Westen. Reuters zufolge bereitet BYD den Start eines neuen Premium-Elektrofahrzeugs in Europa vor. Dieses Modell soll speziell auf die Bedürfnisse des europäischen Marktes zugeschnitten sein und ebenfalls über die Fähigkeit verfügen, in nur wenigen Minuten signifikante Reichweite nachzuladen. Reuters wertet diesen Schritt als Teil einer langfristigen Strategie, um nicht nur über den Preis, sondern zunehmend über technologische Spitzenleistung und Qualität in den etablierten Märkten Fuß zu fassen.

Diese Kombination aus starken Absatzzahlen, technischer Innovation und globalem Wachstumspotenzial bildet am Montag das Fundament für die positive Kursentwicklung in Hongkong. Allerdings hat die Aktie auch enormes Nachholpotenzial: Auf Sicht der letzten zwölf Monate haben Anleger einen Verlust von rund 18,6 Prozent in ihren Depots. Das Jahr 2026 verläuft bislang aber vergleichsweise erfolgreich und brachte bereits ein Kursplus von rund zehn Prozent mit sich.

Redaktion finanzen.net