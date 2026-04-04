DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,6%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 54.581 -0,1%Euro 1,1437 ±0,0%Öl 72,1 +0,8%Gold 4.175 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

KUSURI NO AOKI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
KUSURI NO AOKI HOLDINGS
3,738.00 JPY 48.00 JPY 1.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

KUSURI NO AOKI lud am 02.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 19,13 JPY gegenüber 37,77 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,17 Prozent auf 144,06 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 176,95 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KUSURI NO AOKI 175,42 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,04 Prozent auf 566,87 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 501,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle KUSURI NO AOKI Aktie News

Werbung

KUSURI NO AOKI Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KUSURI NO AOKI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.