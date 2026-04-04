KUSURI NO AOKI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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KUSURI NO AOKI lud am 02.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 19,13 JPY gegenüber 37,77 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,17 Prozent auf 144,06 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 176,95 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KUSURI NO AOKI 175,42 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,04 Prozent auf 566,87 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 501,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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