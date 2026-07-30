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Kuwait: Ein Toter nach iranischem Angriff

KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Bei einem iranischen Angriff auf ein Gebäude eines chinesischen Unternehmens im Norden des Golfstaats Kuwait ist nach Regierungsangaben ein Arbeiter getötet worden. Das Gebäude sei zudem erheblich beschädigt worden, teilten die kuwaitischen Streitkräfte unter Berufung auf das Verteidigungsministerium mit. Die zuständigen Behörden hätten unmittelbar nach dem Vorfall mit den notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung der Lage begonnen, hieß es in der Mitteilung.

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Seit der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran stand Kuwait erneut mehrfach unter Beschuss. In dem Golfstaat sind wie in anderen Ländern der Region US-Truppen stationiert, die wiederholt Ziel iranischer Vergeltungsangriffe geworden sind./arj/DP/mis