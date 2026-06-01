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Kuwait erneut unter Beschuss - Alarm auch in Bahrain

10.06.26 06:10 Uhr

KUWAIT-STADT/MANAMA (dpa-AFX) - Der Golfstaat Kuwait ist trotz der eigentlich geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg erneut unter Beschuss geraten. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilte das Militär am Morgen auf der Plattform X mit. Genauere Angaben gab es zunächst nicht. Auch in Bahrain heulten die Sirenen auf. Die Bevölkerung solle sich in Sicherheit bringen und ruhig verhalten, teilte das Innenministerium des Inselstaats im Persischen Golf mit.

Die iranischen Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht der Islamischen Republik - hatten kurz zuvor laut iranischen Medienberichten bekanntgegeben, als Reaktion auf die nächtlichen US-Bombardements amerikanische Militärstützpunkte in der Golfregion angegriffen zu haben. So habe man eine Drohnenattacke auf das Hauptquartier der US-Marine für den Nahen Osten in Bahrain ausgeführt, hieß es. Zudem sei ein Stützpunkt in Jordanien angegriffen worden. Die iranischen Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Bahrain und Kuwait waren wie auch andere Golfstaaten zuletzt mehrfach unter iranischen Beschuss geraten. Sie alle beherbergen US-Militärstützpunkte, die sich nur wenige Hundert Kilometer vom Iran entfernt befinden./ln/DP/stk