KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Der Golfstaat Kuwait ist erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Wie das Militär des mit den USA verbündeten Landes am späten Abend mitteilte, wehrte die Luftabwehr "Angriffe feindlicher Drohnen" aus dem Iran ab. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen.

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Zuvor hatte das US-Militär einen Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarden auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus bestätigt und diesen als Vergeltungsschlag bezeichnet. Die iranischen Revolutionsgarden hatten eigenen Angaben zufolge zuvor eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen, der mit Gegenangriffen in der Region reagierte. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus.

Seit mehreren Monaten versucht die US-Marine, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas durch die Meerenge wieder zu ermöglichen. US-Präsident Donald Trump hat zwar signalisiert, nicht zu größeren Kampfhandlungen zurückkehren zu wollen. Der Konflikt mit der Islamischen Republik ist jedoch bis heute ungelöst, Verhandlungen stecken seit Monaten in der Sackgasse./hme/DP/he