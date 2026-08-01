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Kuwait: Iran hat Regierungsgebäude im Norden angegriffen

KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Angaben Kuwaits ein Regierungsgebäude und weitere "wichtige Einrichtungen" in dem kleinen Golfstaat angegriffen. Auch Fahrzeuge eines Unternehmens seien mit Drohnen angegriffen worden, teilte das kuwaitische Außenministerium mit.

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Die Streitkräfte hätten seit dem frühen Morgen feindliche Drohnen bemerkt und abgeschossen, teilte die Armee mit. Durch herabfallende Trümmerteile habe es einige Schäden gegeben. Opfer habe es aber nicht gegeben. Die Armee sprach wie zuvor von einer "iranischen Aggression" gegen Kuwait.

Kuwait wurde zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Krieg besonders häufig angegriffen. In dem Land sind wie in den weiteren Golfstaaten US-Soldaten stationiert./jot/DP/zb