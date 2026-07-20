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Kuwait wieder unter Beschuss - Alarm in Bahrain

KUWAIT-STADT/MANAMA (dpa-AFX) - Der Golfstaat Kuwait sieht sich im Zuge des eskalierenden Kriegs zwischen den USA und dem Iran weiter unter Beschuss. Die Luftverteidigung wehre "feindliche Drohnen" aus dem Iran ab, teilte die Armee des Landes in der Nacht auf der Plattform X mit. Nähere Einzelheiten gab es zunächst nicht. Auch im ebenfalls mit Washington verbündeten Bahrain heulten wieder die Sirenen, wie das dortige Innenministerium bekanntgab.

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Die USA attackieren seit Tagen wieder Ziele im Iran, während Teheran Vergeltungsangriffe auf Länder mit US-Militärbasen in der Region durchführt. Die USA verlegen angesichts der jüngsten Eskalation US-Medienberichten zufolge weitere Kampfjets sowie Tankflugzeuge in den Nahen Osten. Der Krieg eskaliert seit Anfang des Monats wieder. Auslöser ist der Streit um die für den weltweiten Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Straße von Hormus./ln/DP/zb