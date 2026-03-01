DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +6,5%Nas22.796 +0,6%Bitcoin58.883 +5,4%Euro1,1713 -0,5%Öl77,66 +7,1%Gold5.327 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie rutscht ab: Konzern kauft Aktien für bis zu 750 Millionen Euro zurück - Kaum Wachstum 2026 Beiersdorf-Aktie rutscht ab: Konzern kauft Aktien für bis zu 750 Millionen Euro zurück - Kaum Wachstum 2026
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kuwaits Armee meldet erstes Todesopfer seit Irans Angriffen

02.03.26 20:30 Uhr

KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Das Militär des Golfstaats Kuwait hat das erste Todesopfer in den eigenen Reihen seit Beginn der iranischen Gegenangriffe in der Region gemeldet. Ein Marinesoldat sei heute im Dienst bei einem "Militäreinsatz" ums Leben gekommen, teilte der Generalstabschef der kuwaitischen Armee mit. Details dazu, wo und wie genau der Soldat ums Leben kam, wurden nicht genannt.

Wer­bung

Seit den amerikanisch-israelischen Angriffen im Iran greift Teheran als Reaktion unter anderem Ziele in den Golfstaaten an, darunter zivile Ziele und auch Stützpunkte des US-Militärs. In Kuwait kam es bereits zu mehreren Angriffen, bei denen mindestens ein Mensch getötet und Dutzende weitere verletzt wurden. Am Montagmorgen stürzten in Kuwait mehrere US-Militärflugzeuge durch sogenanntes "friendly fire", also versehentlichen Beschuss, ab - die Besatzung überlebte./jot/DP/jha