Kuya Silver veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Kuya Silver ließ sich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kuya Silver die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Kuya Silver 1,8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 71,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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