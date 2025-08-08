Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
USA bestätigen Zölle auf Gold-Importe. Metavista3D: Überlebenskampf trotz neuer Aufträge. Under Armour-Zahlen enttäuschen. thyssenkrupp-Aktionäre stimmen für TKMS-Abspaltung. Tesla nimmt nicht an IAA teil. Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt. Canopy grenzt Verluste ein. The Trade-Desk mit Umsatzanstieg. CROCS-Aktie nach Absturz stabilisiert.
Umfrage
Was ist Ihre wichtigste Forderung an die neue Regierung für die Reform der privaten Altersvorsorge?