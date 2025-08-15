Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusBlick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Neue Zölle voraus? Trump erwägt neue Strafzölle auf Stahl und Halbleiter. UnitedHealth: Berkshire Hathaway kauft Aktien. Verve korrigiert Prognose nach unten - Mehrere Belastungsfaktoren. Deutsche Euroshop-Aktie knapp im Plus: Gewinnplus dank positiver Bewertungsergebnisse. Überraschendes Wachstum: Japans Wirtschaft legt kräftiger zu als erwartet.
Umfrage
Auf welche Aktien setzen Sie derzeit überwiegend?