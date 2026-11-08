Kwality Walls (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

08.11.26 06:35 Uhr

Kwality Walls (India) stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kwality Walls (India) ein Ergebnis je Aktie von -0,430 INR vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,64 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,22 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net