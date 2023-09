KWS Saat macht Gewinnsprung - Dividende steigt

Frankfurt (Reuters) - Der Saatguthersteller KWS Saat hat im vergangenen Geschäftsjahr dank Preisanhebungen deutlich zugelegt.

Das operative Ergebnis (Ebit) erhöhte sich 2022/23 (per Ende Juni) um 44 Prozent auf 222,8 Millionen Euro, wie der weltweit viertgrößte Saatgutkonzern nach Bayer, Corteva und Syngenta am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz kletterte um 18 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro. KWS profitierte dabei vor allem von guten Geschäften mit Saatgut für Zuckerrüben, Getreide und Gemüse, aber auch Mais. Die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) lag mit 12,2 (Vorjahr: 10,1) Prozent oberhalb der im Mai angehobenen Prognose.

Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 127 Millionen Euro, ein Plus von 18 Prozent binnen Jahresfrist. Die Aktionäre sollen eine zehn Cent höhere Dividende von 90 Cent je Aktie erhalten. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 stellt sich KWS Saat angesichts des herausforderndem Umfelds an den Agrarmärkten auf ein gedämpftes Wachstum ein. Auf vergleichbarer Basis rechnet der Konzern nur noch mit einem Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent. Denn Preiserhöhungen wie im Vorjahr, die 2022/23 zwei Drittel zum Wachstum beitrugen, sind nach Einschätzung von Finanzchefin Eva Kienle derzeit nicht in Sicht.

Die Ebit-Marge soll sich auf elf bis 13 Prozent belaufen. "Wir peilen an, oberhalb der elf Prozent zu liegen", sagte sie. Für Gegenwind sorgten neben der Inflation auch zunehmende Wetterextreme sowie Währungsrisiken in wichtigen Märkten wie Südamerika, der Türkei und Osteuropa. KWS-Aktien legten dank der besser als erwarteten Bilanz an der Börse dennoch deutlich zu. Die Papiere gehörten mit einem Plus von mehr als sechs Prozent mit Abstand zu den größten Gewinnern im SDax.

