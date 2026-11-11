KWS Saat: Positive Sondereffekte sind weggefallen

Der Saatguthersteller KWS hat im saisonal schwachen Auftaktquartal einen deutlich höheren Verlust als im Vorjahr ausgewiesen. Warum das die Jahresziele nicht ins Wanken bringt, erklärt erst ein Blick auf den Vergleichszeitraum.

Der Saatguthersteller KWS hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 (per 30.6.) den Umsatz um rund 4 Prozent auf 236,5 Mio. Euro gesteigert und dabei von der positiven Entwicklung in den Segmenten Getreide und Gemüse profitiert. Aufgrund der Aussaatzyklen in Europa fällt das Nachsteuerergebnis im Q1 traditionell negativ aus. In diesem Startquartal jedoch vergrößerte sich der Nachsteuerverlust auf 37,7 Mio. Euro, nach minus 9,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dabei ist jedoch zu beachten, dass das Ergebnis im Vorjahr durch Sondereffekte stark positiv beeinflusst wurde. Demnach bestätigt das Unternehmen die Ziele für das Geschäftsjahr 2026/27 und erwartet einen Umsatzanstieg um ca. 3 Prozent bei einer EBITDA-Marge von 19 bis 20 Prozent. Unter der Prämisse, dass das Finanzergebnis in etwa ausgeglichen bleibt, schätzen wir einen leicht rückläufigen Gewinn/Aktie im Geschäftsjahr 2026/27 von 4,74 Euro. Bei einem Kurs von rund 68 Euro ergibt sich in diesem Szenario ein KGV von über 14. Damit ist das Papier vor dem Hintergrund der Wachstumsaussichten aus unserer Sicht fair gepreist. Zu Handelsbeginn stand das Papier etwas unter Druck.

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Ziele zu bestätigen ist das eine, eigenes Geld zu investieren das andere. Bei NAGA hat das Management zuletzt mehrfach selbst zugekauft, an der Börse ist dieses Signal bislang aber kaum angekommen. zum Artikel

Ist KWS aus unserer Sicht fair bewertet, wartet die Pyrum-Aktie nach ihrer Stabilisierung noch auf den Auslöser für eine Neubewertung. Er steckt in einem unscheinbaren Teil der Recyclinganlage. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.373 Prozent oder 13,8 Prozent p.a. (Stand: 07.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 11.11.26 um 09:14 Uhr.

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