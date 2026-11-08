Kyivstar Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

08.11.26 06:35 Uhr

Kyivstar Group hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,51 Prozent auf 349,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 297,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net