Kyivstar Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

03.08.26 06:35 Uhr

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Kyivstar Group präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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