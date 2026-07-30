DAX 25.629 +0,1%ESt50 6.358 +0,2%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,26 -0,5%Nas 25.374 +1,0%Bitcoin 54.522 -0,8%Euro 1,1533 -0,1%Öl 83,5 -7,4%Gold 4.043 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Kyivstar Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kyivstar Group Ltd Registered Shs
13.56 USD -0.46 USD -3.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Kyivstar Group präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Kyivstar Group Aktie News

Werbung

Kyivstar Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kyivstar Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.