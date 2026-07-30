Kyivstar Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Kyivstar Group präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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