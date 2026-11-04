Kyocera mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

04.11.26 06:35 Uhr

Kyocera hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyocera noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,28 Prozent auf 3,47 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Kyocera 3,48 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net