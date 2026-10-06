Kyokuto gewährte Anlegern Blick in die Bücher

06.10.26 06:35 Uhr

Kyokuto stellte am 05.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,59 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -11,590 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kyokuto im vergangenen Quartal 1,12 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyokuto 1,19 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net